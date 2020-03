Entrelinhas – Pandemia: as(os) caras da verdade. Verdade??

Ter dúvidas é normal. Toda informação, ainda mais em tempo de fake news, merece ser avaliada com cuidado.

Mas daí um país inteiro (inclusive o mundo) é colocado em estado de alerta, isolamento e muita apreensão por conta de uma nova doença, um novo vírus, que segundo cientistas, médicos e autoridades é responsável por uma pandemia (palavra que incorporou os vocabulários da população nas últimas semanas). A partir dos alertas as pessoas passam a mudar comportamentos e debater intensamente o assunto, em busca de esclarecimentos e certezas. Então vem um cidadão, dito de renome no país pelos cargos que já ocupou e ocupa, dono de alto intelecto segundo quem o conhece, médico com longa experiência na área da saúde e, via redes sociais e meios de comunicação desconstrói tudo que vem sendo dito e praticado. E quando diz “não é bem assim” causa danos.

Danos às crenças, danos à luta que vem sendo travada para convencer o maior número possível de indivíduos a se precaverem e serem responsáveis pelas suas ações, pelo bem da sua vida e de todos.

Essa pessoa semeou num terreno delicado a possibilidade de ser tudo um exagero, uma exploração midiática, e pior, desnecessário.

Como avaliar tal atitude? Especialista? Louco? Político?

Sinceramente, deveríamos torcer pra que ele estivesse certo. Mas com todos os instintos possíveis temo que não. Afinal, é impensável que um contra milhares, e até milhões, possa estar remando noutra direção e ter razão.

Jesus fez isso. Mas acho muito pretensiosa a comparação. Descabida inclusive.

Que o tempo nos revele a verdade, entretanto julgo prudente seguir com os cuidados que adotamos, pois pecar pelo excesso nesse caso ainda parece a melhor opção.

Por Marlene Staub – Portela Online



