Com mais 14 casos de coronavírus, sobe para 85 os confirmados no Rio Grande Sul

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais 14 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul neste domingo, 22 de março. Com isso, são 85 casos confirmados de coronavírus no estado.

Os pacientes são os seguintes:

Porto Alegre (5)

Bagé (3)

Lajeado (2)

Santo Antônio da Patrulha (1)

Canoas (1)

Torres (1)

Osório (1)

Na região norte do estado somente o município de Erechim tem caso confirmado até o momento, segundo o último informe epidemiológico divulgado pelo Centro de Operações de Emergência do Rio Grande do Sul, em 21 de março.

Os números de casos confirmados de coronavírus no Estado divulgados pela SES RS são relativos a exames realizados no Laboratório Central do Estado (Lacen). Conforme a secretaria, na Capital, muitos exames são realizados por alguns laboratórios privados reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Esses resultados, quando positivos, são informados à SES mas com uma defasagem de tempo, motivo pelo qual os números acabam tendo uma diferença.

Notícias por Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Você no seu dia a dia adotou medidas de prevenção contra o coronavírus Sim, muitas

Sim, algumas

Não, nenhuma Ver resultados Carregando ... Carregando ...

O Rio Grande do Sul fechou o domingo com 14 novos casos de coronavírus com exames que tiveram resultado positivo no Lacen. Somados aos 71 casos registrados até o final da noite de sábado, o Estado atinge a marca de 85 casos confirmados. pic.twitter.com/23kmBBc3zp — Secretaria da Saúde (@SES_RS) March 23, 2020

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...