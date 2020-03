Atualizando – Já são 85 casos de coronavírus no RS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais 14 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul neste domingo (22). Com isso, são 85 casos confirmados de coronavírus no estado.

As cidades que registraram os novos casos são:

Porto Alegre (5)

Bagé (3)

Lajeado (2)

Santo Antônio da Patrulha (1)

Canoas (1)

Torres (1)

Osório (1)

A secretaria estadual não informou, contudo, detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes e a maneira como contraíram o coronavírus, já que a transmissão, no RS, já é considerada comunitária.

Mais cedo, o Ministério da Saúde realizou uma coletiva e anunciou 1.546 casos no país, sendo 72 no Rio Grande do Sul. A defasagem no número se deve à diferença de tempo entre o levantamento da Secretaria Estadual e a compilação feita pelo órgão federal.

