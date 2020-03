Três linhas permanecem em atividade, mas terminal rodoviário portelense está fechado

O terminal rodoviário de Tenente Portela está com as atividades suspensas por tem indeterminado desde sábado, 21 de março, mas de acordo com informações da servidora Luciane Ferrari três linhas de ônibus estão ativas.

As linhas que seguem em atividade são: para Frederico Westphalen às 8h30, Ijuí 14h30 e Porto Alegre às 22h05. As passagens podem ser adquiridas diretamente no coletivo, mas algumas regras precisam ser seguidas conforme o decreto de estado de calamidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, em todo o território do Estado pode ser realizado desde que não exceda à capacidade de passageiros sentados. Álcool Gel precisa ser disponibilizado aos passageiros e o coletivo precisa estar arejado, entre outras regras que podem ser conferidas no decreto – clique aqui para saber.



