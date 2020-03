Secretaria Estadual de Saúde do RS abre inscrições para contratação emergencial

Estarão abertas a partir terça-feira, 24 de março, as inscrições para contratação emergencial de biólogos, farmacêuticos, enfermeiros e médicos para se juntar à Secretaria da Saúde (SES) na frente de trabalho ao enfrentamento à epidemia de Covid-19.

Foram publicados na última sexta-feira (20), em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE), dois editais de Processo Seletivo Simplificado: o primeiro contendo quatro vagas para farmacêutico, quatro vagas para biólogo, sete vagas para enfermeiro e duas vagas para médico. O vencimento será R$ 3.473,34, para 30 horas semanais, podendo ser convocado para trabalhar a noite, sábados domingos e feriados. O local de trabalho será no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

O segundo edital traz 20 vagas, podendo ser chamado até o limite de 40, para médico regulador, para trabalhar com exclusividade no Complexo Regulador Estadual. O vencimento será de R$ 3.473,34, acrescido de 200% de Gratificação de Função Especial, para 30 horas semanais, podendo ser convocado para trabalhar a noite, sábados domingos e feriados.

A seleção será realizada com base em prova de títulos. Todas as etapas do processo seletivo poderão ser acompanhadas, a partir da segunda-feira (23), pelo site da Secretaria da Saúde, por meio do link https://saude.rs.gov.br/.

