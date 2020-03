Indivíduo é preso por tráfico de drogas em Tenente Portela

Na noite deste sábado, 21 de março, um homem foi preso pela Brigada Militar no centro de Tenente Portela por tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 19h, na Rua Santos Dummont esquina com a Tupis, em frente ao Ginásio Evangélico Martin Luther.

De acordo com a BM, com o suspeito foi apreendido 16 porções de cocaína e cerca de R$ 650,00 em dinheiro, além de celulares, uma balança de precisão e um relógio de pulso.

A reportagem do site Portela Online flagrou o momento em que duas viaturas com policiais militares e o preso saiam do Hospital Santo Antônio. Lá o homem foi submetido ao exame de corpo delito, com o objetivo de atestar seu estado de saúde física.

Após os trâmites legais realizados na Delegacia de Policia o indivíduo foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos onde permanecerá a disposição da justiça.

Notícias do site pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...