Vídeo – Dr. Marco sugere criar “bolha familiar” para diminuir a proliferação do Vírus

Dro Marco Fabiano, médico do município de Tenente Portela, sugere que se crie uma “bolha familiar” para diminuir a proliferação da transmissão do COVID-19. Veja o vídeo produzido pelo site Portela Online.

