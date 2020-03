Sobe para 56 o número de infectados pelo novo coronavírus no RS

Nesta sexta-feira, 20 de março, foram registrados mais sete casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Agora são 56 infectados desde o primeiro, dia 10 de março.

Veja os casos desta sexta (20/3):

• Homem, 39 anos, em Dois Irmãos

• Mulher, 54 anos, Eldorado do Sul

• Homem, 22 anos, Canoas

• Homem, 34 anos, Porto Alegre

• Homem, 44 anos, Alvorada

• Homem, 41 anos, Torres

• Homem, 40 anos, Canoas

Entre o total de confirmados, 25 estão em Porto Alegre, e há 48 casos suspeitos também na capital. Em todo o Estado, entre confirmados, descartados e suspeitos para a Covid-19, conforme a faixa etária, 46,6% estão entre 20 e 39 anos.

