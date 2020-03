O que pode e o que não pode funcionar em Tenente Portela depois do decreto?

Com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e diminuir a proliferação do novo coronavírus em Tenente Portela, atividades e serviços privados foram suspensas pelo período inicial de 14 dias a partir deste sábado, 21 de março. O site Portela Online lista aqui o que não pode e o que pode funcionar no município.

O que foi suspenso e tem que fechar as portas?

* comércio em geral,

* academias,

* indústrias,

* fábricas (lojas, prestadores de serviço, bares, lanchonetes, Food trucks e similares, ambulantes).

Restaurantes terão as atividades suspensas a partir da 0h de segunda-feira, 23 de março.

O que não foi suspenso?

1) geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

2) assistência médica e hospitalar;

3) distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como

farmácias, mercados e fruteiras;

4) funerárias;

5) recolhimento de resíduos sólidos;

6) empresas de radiodifusão e imprensa em geral;

7) segurança privada;

8) empresas de recebimento, processamento e industrialização de gêneros alimentícios, a exemplo de silos de recebimento de grãos, indústria de laticínios, incubatórios e agroindústrias. Neste caso devem adotar medidas de prevenção como sistema de escala evitando a aglomeração de trabalhadores, além de cuidados com a higiene.

Também poderão funcionar

1) a distribuição de encomendas e cargas, em especial a atividade de tele-entrega /

delivery de alimentos;

2) o funcionamento de agropecuárias, para manter o abastecimento de insumos e

alimentos necessários à manutenção da vida animal.

Agências bancárias, instituições financeiras e lotéricas precisam delimitar o número de clientes que poderão acessar o atendimento e o interior dos estabelecimentos.

Leia aqui o decreto municipal.

lique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...