Mudanças de comportamento são observadas em Tenente Portela

Percorrendo as ruas de Tenente Portela na manhã deste sábado, 21 de março, primeiro dia pós decreto de situação de calamidade pública no município, o site Portela Online observou em diversos locais mudanças de comportamento em decorrência da pandemia do coronavírus.

Funcionários trabalhando nos serviços essenciais utilizando máscaras, luvas, mantendo distanciamento dos clientes conforme orientação recebida, empresas disponibilizando álcool gel, quando possível, oportunizando a lavagem das mãos com água e sabão na entrada do estabelecimento, organizando turnos entre funcionários para reduzir pessoal nos ambientes, evitando cumprimentos com aperto de mãos ou beijos no rosto…

E os serviços ditos não essenciais, em sua grande maioria, seguindo determinação de fechamento.

Aparentemente a população mostra esforço em adaptar-se a essa realidade, pelo menos no que diz respeito às empresas que seguem trabalhando, com a devida permissão. Resta saber se nos lares, onde as pessoas não estão sujeitas às ordens do patrão, se também estão conscientes e sensibilizadas para levar a sério as novas práticas.