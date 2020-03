Fiscalização Ambiental Sanitária orientou e fechou estabelecimentos em Tenente Portela

Na manhã deste sábado, 21 de março, o site Portela Online percorreu as principais ruas da cidade de Tenente Portela, onde verificou o efeito do decreto 80, emitido e divulgado na tarde de ontem pelo prefeito municipal.

O mesmo determina o interrupção de serviços não essenciais a fim de conter a possível proliferação do coronavírus.

Verificou-se que a maioria dos estabelecimentos enquadrados na medida acataram a determinação e fecharam suas portas.

Quanto aos que não o fizeram, a fiscalização Ambiental Sanitária, representada por Nádia Suzana Behrenz, com acompanhamento da Brigada Militar, estiveram nas empresas esclarecendo as razões e necessidades do fechamento imediato desses locais em prol da proteção de toda a população e em cumprimento ao decreto municipal. Pelo menos 6 estabelecimentos que permaneciam abertos foram orientados a interromper as atividades.

Na Casa Lotérica a orientação foi de que se evitasse a aglomeração, ingressando no estabelecimento uma pessoa por vez e mantendo distância de um metro e meio na fila no lado de fora.

.

É o processo em andamento em todo o país, que registra dia a dia o avanço da doença pelos estados e cidades brasileiras.

A medida adotada, a princípio por 14 dias, tem por objetivo intensificar o isolamento social, permitindo apenas a manutenção de serviços extremamente essenciais como unidades de saúde, farmácias, mercados, padarias, fruteiras, entre outros citados no referido decreto.

Notícia Relacionada

O que pode e o que não pode funcionar em Tenente Portela depois do decreto?

Sobe para 56 o número de infectados pelo novo coronavírus no RS

Vídeo – Dr. Marco sugere criar “bolha familiar” para diminuir a proliferação do Vírus

Vídeo – Médica de Tenente Portela repassa orientações sobre o COVID-19

Decretado Situação de Calamidade Pública no município de Tenente Portela

Reveja a íntegra do pronunciamento do Prefeito de Tenente Portela sobre novo decreto

Decreto Municipal



Leia aqui o decreto municipal.

Notícias por Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...