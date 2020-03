Corrida desenfreada por álcool 70% e preços abusivos

A COVID-19 alterou rotinas da população mundial, criou uma realidade nunca antes vista, avançando em todos os continentes.

A intensa divulgação das medidas de contenção e prevenção contra o coronavírus dissemina a necessidade constante da higienização, em especial das mãos como um dos principais veículos de propagação da doença.

Nesse sentido o álcool gel volta a ser objeto de desejo da população que corre aos supermercados e farmácias em busca do produto. Entretanto, encontrar álcool gel 70% ou, o agora liberado para comercialização, álcool líquido da mesma concentração, é quase impossível. Desapareceu das prateleiras dos estabelecimentos pelo alto consumo e compra desenfreada.

Como resultado disso, quando se consegue o produto, o consumidor se depara com preços bem acima do praticado em épocas normais e fica sem saída, pois paga o valor cobrado ou fica sem o álcool.

Como em toda crise, infelizmente, essa prática de elevar abusivamente os preços dos produtos mais escassos é comum, mas o consumidor lesado tem sim o direito de denunciar esse tipo de prática ao órgão responsável, no caso o PROCON. Inclusive já foram registrados casos de fechamento compulsório de empresas denunciadas, em diferentes cidades do país por praticar abuso dos preços

Os donos dos estabelecimentos até argumentam que o abuso já vem embutido no preço do produto desde o fornecedor, inclusive mostrando as notas da compra.

Nessa situação que prevaleçam os direitos de todos: o direito à vida e proteção.

Por Marlene Staub – Portela Online

