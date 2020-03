Vídeo – Médica de Tenente Portela repassa orientações sobre o COVID-19

Dra Aline Mann pertencente ao Comitê Extraordinário de Saúde de Tenente Portela, repassa orientações à população sobre a importância do isolamento social e ressalta a higienização das mãos como um dos meios mais eficazes de conter a disseminação do coronavírus. A Dra esclarece ainda as normas de isolamento domiciliar.

Em breve outros vídeos.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Veja pelo You Tube – em breve no Face do Portela Online

Coronavírus - Qual o seu grau preocupação? Alto

Médio

Baixo

Nulo Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...