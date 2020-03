Secretária de Saúde de Tenente Portela participa de Janela Interativa do Portela Online

A Janela Interativa do Portela Online a qual vai ao ar nas redes sociais do site de segunda a sexta-feira teve a participação nesta sexta-feira, 20 de março, da Secretária de Saúde do município de Tenente Portela, Michele Vargas. O programa transmitido diretamente das ruas tem duração de 30 minutos, vai ao ar no período entre 6h30 e 7h30 e tem o objetivo de interagir com os internautas que seguem o portal no Facebook.

Durante a participação no programa a secretária alertou a população sobre as novas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde em razão do Corona Vírus e pediu para comunidade ficar em casa.

Veja a live:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...