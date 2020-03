Ministério Público emite nota técnica e diz que fechar fronteiras municipais é ilegal

Em virtude das informações de que municípios estão adotando providências para impedir a entrada de pessoas não residentes nos seus limites territoriais devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Ministério Público emitiu uma Nota Técnica informando que, mesmo com decretos de emergência ou calamidade pública, os bloqueios não encontram amparo legal.

Um caso ocorreu em Capão da Canoa, onde o prefeito Amauri Magnus Germano, tomou a decisão nesta sexta-feira, 20 de março, de impedir a circulação de pessoas no município. O chefe do executivo mandou realizar o fechamento de dez das 13 entradas para o município.

De acordo com o Ministério Público, nas situações de emergência e calamidade pública, como a vivenciada hoje em vista do coronavírus, medidas radicais de vedação de ingresso de não residentes em Municípios e de proibição de circulação, sem embasamento técnico adequado, são contrárias à Constituição Federal, pois limitam sem justificativa os direitos fundamentais inscritos nos artigos 5º, inciso XV, e 12, parágrafo 2º.

Nessa linha, o MP diz também que não se pode impedir a circulação de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais; o transporte de pacientes para atendimento médico; a circulação de pessoas próximas à sua residência para a realização de atividades urgentes, por exemplo. A atuação dos Municípios é limitada: não cabe ao ente local impedir o acesso de pessoas não residentes a seu território, nem proibir genericamente a circulação.

