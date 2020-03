Mais nove casos de coronavírus nesta quinta-feira elevam para 37 o total no RS

Com quatro resultados positivos para coronavírus no início da noite desta quinta-feira, 19 de março, no Estado, são nove os novos casos de pessoas infectadas no período de 24 horas.

Os novos casos são os seguintes:

• Homem, 59 anos, de Bagé

• Homem, 58 anos, de Bagé

• Mulher, 24 anos, de Alvorada

• Homem, 61 anos, de Porto Alegre

• Homem, 45 anos, de Erechim

• Mulher, 67 anos, de Santana do Livramento

• Homem, 38 anos, de Porto Alegre

• Homem, 59 anos, de Erechim

• Homem, 50 anos, de Serafina Corrêa

O número total de casos já identificados no RS até o momento é de 37.

Devido à gravidade da pandemia de coronavírus, o governo do Estado decretou, na manhã desta quinta-feira, situação de calamidade pública. Com a mudança de status, novas restrições serão adotadas, procurando retardar a propagação da doença no Rio Grande do Sul.

