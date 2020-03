Fórum e Promotoria de Tenente Portela estarão fechados por 30 dias

O Fórum e a Promotoria de Tenente Portela estarão, até o dia 19 de abril, atendendo somente casos de urgência através de seus respectivos telefones de plantão e e-mails, em razão da pandemia do Covid-19.O site Portela Online divulga aqui as informações encaminhadas ao site.Plantão Fórum: (55) 99978-2301 – e-mail: frtporteladistcont@tjrs.jus.b r Plantão Promotoria: (55) 99614-3101 – e-mail: mpportela@mprs.mp.br

A Promotoria de Justiça de Tenente Portela comunica que em cumprimento ao Provimento nº 09/2020 – PGJ estará com seu expediente suspenso até o dia 19/04/2020, sendo estabelecido um Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência, como medida para prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

Em virtude da medida, ficam suspensos os prazos de procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça de Tenente Portela.

Ficam canceladas as audiências marcadas para os dias 23 e 30 de março, sendo que os notificados para comparecimento nesses dias serão informados de nova data.

O atendimento a situações urgentes será avaliado, caso a caso, diante de sua complexidade e necessidade. Diante disto, estará disponível o e-mail mpportela@mprs.mp.br e o telefone (55) 9-9614-3101.

Fórum de Tenente Portela

Encaminho para divulgação Regulamentação do Tribunal de Justiça do Estado suspendendo o expediente forense de 19 de março a 19 de abril de 2020, inclusive, devido à pandemia do COVID-19.

Importante ressaltar que o fórum estará FECHADO nesse período e os atendimentos de urgência serão exclusivamente pelo telefone de plantão (55 99978-2301) e o peticionamento por email (frtporteladistcont@tjrs.jus.b r).