Devido a obra no HSA em Tenente Portela rua sofre mudança

Devido a uma nova obra que está sendo executada no Hospital Santo Antônio e o acesso dos pacientes modificando, passando agora a ser pela Rua Tapuias (mesma Terra Nova Tintas e Quero-Quero) e não mais pela Rua Romário Rosa Lopes, o Departamento de Trânsito da prefeitura de Tenente Portela realiza modificações no entorno.

De acordo com o diretor de trânsito, Joares Pizzutti, agora quem trafegar pela Rua Romário Rosa Lopes, acessando pela rótula do Banrisul e passando em frente ao hospital poderá, na sequência, entrar na Rua Tapuias em direção a Brigada Militar (esquerda) e Terra Nova Tintas (direita). Até então era permitido somente o acesso a esquerda.

O estacionamento nesse trecho da Tapuias em direção ao centro não será mais oblíquo.

