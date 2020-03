Medidas de emergência na Defensoria Pública de Tenente Portela

Nesta quinta-feira, 19 de março, a Defensoria Pública do município de Tenente Portela, através da Defensora Camila Mollerke, encaminhou ao site Portela Online um comunicado à população com medidas que alteram o atendimento na instituição, tendo em vista a situação de emergência em razão do COVID-19.

A decisão é originária da ordem de serviço emanada pelo defensor público geral e informa que adotará as seguintes medidas:

1- Todos os atendimentos presenciais agendados para o prazo de 30 dias estão temporariamente suspensos (prazo que pode ser revisto);

2- Apenas serão feitos atendimentos de urgência, entendidos estes os que envolvam casos de saúde com risco de vida e liberdade;

3 – As dúvidas devem ser sanadas por telefone, por meio do número 35513122 entre 12h e 18h, ou seja, apenas no período da tarde;

4. No período não haverá agendamento de horário de atendimento e a linha de comunicação é exclusiva para casos urgentes.

Reforça-se que nessas medidas prevalecem apenas atendimentos indispensáveis à garantia legal da vida, liberdade e perecimento do direito, num momento em que todos tem o compromisso e responsabilidade de unir-se à causa da prevenção e contingência da pandemia do coronavírus (COVID-19).

