Polícia Civil divulga e informa cidadãos sobre atendimento ao público nas delegacias A orientação também é que se faça contato prévio, por telefone, com as delegacias para orientação sobre forma de atendimento



Seguindo as orientações do decreto do Governo do Estado nº 55.115, de 12 de março, e do decreto nº 55.118, de 16 de março, a Polícia Civil do RS informa que o atendimento ao público em todos os órgãos policiais será realizado com extrema atenção à prevenção do Covid-19. A Instituição orienta os cidadãos a utilizarem a Delegacia On-line para o registro de casos não graves e garante que trabalha para o incremento das funcionalidades do site e do número de fatos possíveis de serem registrados.

De outra forma, os plantões serão mantidos para atendimento dos casos mais graves, como crimes dolosos contra a vida, roubos, recuperação e devolução de veículos, estupros e violência doméstica. Os cidadãos que necessitarem de atendimento presencial serão orientados à higienização com álcool em gel, que será fornecido pelo órgão, tão logo adentrem as delegacias. Em locais onde não houver barreira de vidro que separe o servidor do indivíduo, deverá ser adotada uma distância mínima de 1,5 metros para atendimento.

A Instituição ainda alerta que o atendimento para quem apresentar sintoma respiratório (gripe, espirro, coriza, secreção nasal etc) ficará condicionado à proteção da saúde do servidor policial. Os responsáveis pelas delegacias também estão orientados a evitar entrada simultânea ou aglomeração de pessoas, principalmente nos plantões.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...