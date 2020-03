Nove casos a mais de coronavírus são registrados no Estado nesta quarta-feira

A Secretaria da Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 18 de março. No total, o Estado passa a ter 28 casos confirmados para a doença.

Os registros não constam no boletim epidemiológico divulgado hoje, em virtude do horário de fechamento do material.

Os novos casos são os seguintes:

• Homem, 63 anos, de Serafina Corrêa, internado em Bento Gonçalves. Viajou ao Paraguai.

• Mulher, 34 anos, residente em São Paulo, notificada em Porto Alegre.

• Homem, 32 anos, de Porto Alegre. Contato com caso positivo na Bahia.

• Homem, 72 anos, de Porto Alegre. Contato com outro caso positivo.

• Homem, 18 anos, de Torres. Viagem para a Irlanda.

• Homem, 35 anos, de Porto Alegre.

• Mulher, 65 anos, de Porto Alegre. Viajou para Índia e Turquia.

• Homem, 37 anos, de Farroupilha. Viajou para Inglaterra.

• Homem, 52 anos, de Campo Bom. Viajou para França e Inglaterra.

Além desses, há outros 39 casos suspeitos e outros 377 em análise. Conforme o boletim epidemiológico, no Rio Grande do Sul, até esta quarta-feira (18/3), foram notificados 388 casos suspeitos de coronavírus, dos quais 42 são novos em relação ao dia anterior. Após a confirmação do primeiro caso no RS, no dia 10 de março, observa-se um aumento considerável no número de notificações.

Clique aqui e acesse o boletim epidemiológico desta quarta (18/3).

Fonte: Secom RS

