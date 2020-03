Decreto adota medidas para prevenção da transmissão do Corona Vírus em Tenente Portela

Na manhã desta quarta-feira, 18 de março, o prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, convocou uma coletiva com a imprensa local para falar sobre as medidas de prevenção as quais estão sendo adotadas no município para evitar a transmissão e proliferação do CoronaVírus.

Durante a coletiva o prefeito leu o decreto e respondeu perguntas dos repórteres presentes e destacou que estas são de prevenção e que medidas enérgicas podem ser adotadas caso necessário.

Na coletiva a secretária de Saúde, Michele Vargas, revelou que já são dois casos suspeitos de ter contraído COVID-19 sendo investigados, o primeiro deles divulgado ontem pelo site Portela Online. Conforme a secretária o primeiro caso trata-se de uma mulher profissional da área da saúde que trabalha no hospital e o segundo caso seria de outra mulher com 74 anos de idade

As medidas foram publicadas no decreto 73/2020 que adota entre outras medidas a suspensão das aulas na rede municipal pelo período de 15 dias a contar de quinta-feira, 19 de março, podendo ser prorrogado. As creches municipais continuarão funcionando com orientação dos professores.

Determinado o adiamento, suspensão ou cancelamento de todos os eventos com aglomeração de pessoas também pelo mesmo período. Se enquadrando neste artigo do decreto todos os eventos festivos, educativos ou

de capacitação, e principalmente que envolvam em seu público as pessoas que se encontram no grupo

de risco.

Suspensa viagens de servidores ou empregados, exceto aos ligados a saúde municipal.

O decreto também criou um Comitê Extraordinário de Saúde com o objetivo de estabelecer e divulgar ações de

prevenção a transmissão do vírus, constituído pelos seguintes profissionais ou representantes de órgãos

públicos:

a) MICHELI VARGAS – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

b) ODETE RODRIGUES BRAGA – ENFERMEIRA

c) MAGNA A. DE ALMEIDA SINHORI – TÉCNICA DE ENFERMAGEM

d) SILVANA TERESINHA NEITZKE WOLLMANN – ENFERMEIRA

e) MARCO FABIANO SCHEEREN – MÉDICO

f) HUMBERTO DIEGO RODRIGUES – MÉDICO

Outras medidas são adotadas e podem ser conferidas no decreto. Leia a íntegra do decreto municipal – 073 – Decreto – Prevenção CORONAVÍRUS.pdf.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...