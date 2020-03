Um caso suspeito de Coronavírus é investigado em Tenente Portela

Pelo menos um caso suspeito de ter contraído Coronavírus é investigado, segundo informou com exclusividade ao site Portela Online a secretária da Saúde do município de Tenente Portela, Michele Vargas, na noite desta terça-feira, 17 de março.

Trata-se de uma mulher que viajou recentemente e apresentou sintomas que se enquadram no diagnóstico do COVID-19. A secretária não soube informar se a referida paciente está em isolamento domiciliar ou internada no hospital, neste momento. Disse que amanhã os exames dela serão encaminhados para o Laboratório Central de Saúde do Rio Grande do Sul (LACEN) para sua confirmação ou não.

Outros três pacientes, segundo a secretária, estão em isolamento domiciliar por recomendações médicas.

