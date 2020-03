Sobe para 11 o número de casos confirmados de coronavírus no RS Destes, oito são pacientes de Porto Alegre. Apenas um foi confirmado em Campo Bom e dois em Caxias do Sul.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais três casos de Covid-19 e o Rio Grande do Sul tem 11 pessoas com a doença. Todos eles são moradores de Porto Alegre. No início da tarde desta segunda-feira, 16 de março, eram oito casos confirmados.

Os novos pacientes são: um homem de 28 anos, que viajou para a França, um jovem de 18 anos, que esteve na Inglaterra e na Escócia, e um idoso de 66 anos, que foi aos Estados Unidos e possui doença prévia cardiovascular.

Segundo a SES, nenhum deles precisou de internação hospitalar.

Dois pacientes receberam alta e são considerados curados pelos órgãos de segundo. O primeiro deles foi o morador de Campo Bom, que após a quarentena, não apresentou sintomas e voltou às atividades normais.

O segundo caso foi de um morador de Caxias do Sul, que recebeu alta nesta segunda após 16 dias em isolamento domiciliar.

O Brasil tem 234 casos de coronavírus, segundo último relatório do Ministério da Saúde.

