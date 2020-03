Secretária de Educação de Tenente Portela anuncia em entrevista a suspensão de aulas no município

O site Portela Online entrevistou na manhã desta segunda-feira, 17 de março, a Secretária de Educação do Município de Tenente Portela, Silvane Piffer De Borba. O assunto principal foi a suspensão das aulas e do transporte escolar no município em razão da pandemia provocada pelo CoronaVírus.

Muitas ações estão sendo adotadas, todas com foco na prevenção de situações de maior gravidade que podem ocorrer diante do poder de contágio da COVID-19. Por enquanto será mantido a atendimento nas escolas de Educação Infantil, porém somente para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, com intensa campanha de sensibilização com os familiares para que, se possível, mantenham seus filhos em casa. Mas essa situação poderá mudar a qualquer momento, caso se julgue necessário.

A secretária esclarece ainda que a principal preocupação agora é preservar vidas, proteger os estudantes e suas famílias e que questões como recuperação de dias letivos serão analisadas posteriormente.

