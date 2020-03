PRF prende quatro traficantes transportando mais de 40 quilos de maconha e uma espingarda em Erechim

Na tarde desta terça-feira, 17 de março, na BR 480 em Erechim, Policiais Rodoviários Federais prenderam dois homens e uma mulher por tráfico de 41,9 quilos de maconha e porte de uma espingarda calibre 12. Uma adolescente foi apreendida.

Os policiais receberam informações do setor de inteligência da PRF e passaram a monitorar as rodovias da região para localizar um veículo Fiesta suspeito de estar vindo de Santa Catarina transportando algum produto ilícito.

O automóvel foi localizado na BR 480 e os agentes perceberam que um Focus estava transitando habitualmente a sua frente, com características típicas de estar vigiando a presença de policiais ao longo da rodovia. Foi montada uma barreira e os dois carros suspeitos foram abordados.

No Fiesta viajava o motorista e uma passageira, de 23 e 22 anos, respectivamente. No interior do carro foram encontrados 41,9 quilos de maconha embalados em fardos e acondicionados atrás dos bancos dianteiros, além de uma espingarda calibre 12 no porta-malas.

No Focus também viajava um casal, o condutor de 20 anos e uma passageira de 17 anos, que posteriormente os policiais confirmaram que eram conhecidos e viajavam juntos com os ocupantes do Fiesta.

Os quatro envolvidos, todos moradores de Passo Fundo, foram apresentados na Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

