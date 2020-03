Perícia realiza levantamento na Escola Sepé após furto

A perícia e a Polícia Civil já estão no prédio da Escola Estadual Sepé Tiaraju, em Tenente Portela, realizando levantamento em busca de digitais para tentar identificar possíveis autores do arrombamento seguido de furto no Educandário.

O fato ocorreu entra na noite desta segunda-feira, 16 de março e madrugada de terça-feira.

Até o momento foi dado falta de quatro notebooks. São 3 da marca Lenovo e 1 da marca Acer.

