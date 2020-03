Entidades da região aderem ao plano de contingência ao coronavírus

A semana iniciou com uma avalanche de medidas de urgência em prol de conter o avanço da COVID-19. Governo, entidades, empresas e população em geral estão aderindo à campanha de prevenção numa dimensão nunca antes vista no país.

Escolas da rede estadual e municipal de Tenente Portela paralisam atividades nesta quinta-feira, dia 19 de março, acatando determinação de suas mantenedoras.

Em nota, a pastoral da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela comunica que diante da atual situação da saúde pública, atendendo as orientações do Bispo Diocesano e das autoridades responsáveis,

a partir do dia 19 deste mês, a princípio no prazo de 15 dias, ficam suspensas: missas e celebrações na matriz e capelas com presença de fiéis; batizados; catequese; via-sacra comunitária; reuniões dos grupos de família, jovens, coroinhas e outras pastorais; adoração e terços comunitários e curso de noivos. Esclarecem ainda que continuam abertas as igrejas sempre limpas e arejadas para oração individual, sem água benta; as missas serão exclusivamente veiculadas por meios de comunicação e redes sociais. Entretanto segue o atendimento da Secretaria Paroquial por parte dos Padres e secretárias, o atendimento a doentes e idosos.

No município de Derrubadas-RS, o Parque Estadual do Turvo, representado pelo seu Gestor, Rafael Diel Schenkel, divulgou comunicado no qual esclarece que, por medida cautelar de proteção contra o COVID -19, estará temporariamente fechado à visitação pública, a partir desta terça-feira, 17, conforme enquadramento no disposto pelos decretos estaduais 55.115 de 12 de março de 2020 e 55.118 de 16 de março de 2020.

A regra básica é permanecer em casa na medida do possível, ou seja, circular apenas por razões plausíveis, evitar locais fechados e aglomerações de qualquer tipo, praticar as medidas de higienização orientadas de forma incansável pelos meios de comunicação, ficar atento aos sintomas e somente procurar unidades de saúde em último caso.

Hoje o Brasil registrou o primeiro caso de morte pelo coronavírus e há um movimento gigante em termos de informação e orientação. Agora é preciso, mais do que nunca, que cada indivíduo faça a sua parte pelo bem de todos.

Marlene Staub – Portela Online

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...