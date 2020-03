COVID-19 – Corsan recomenda uso de canais de atendimento online

Considerando as medidas temporárias estaduais e federais de prevenção ao contágio pelo COVID-19, a Corsan orienta seus clientes a utilizarem os canais de relacionamento não presenciais da Companhia.

Ainda que o atendimento presencial nas Unidades de Saneamento permaneça funcionando, é recomendável o acesso online, visto que para a maioria dos serviços não há necessidade de solicitação presencial (situação do abastecimento, segunda via da fatura, extrato de faturas, informar sobre vazamentos etc.).

Para evitar o atendimento presencial, os clientes podem solicitar serviços por meio dos seguintes canais oficiais de relacionamento, que estão à disposição 24 horas:

App Corsan: gratuito e disponível nas lojas virtuais

Central de Serviços: www.corsan.com.br

Call Center: 0800 646 6444

A Crosan salienta que, por meio desses canais, o próprio cliente registra a sua solicitação, ficando imediatamente disponível no sistema para as equipes de execução da cidade do imóvel.

