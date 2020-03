Ás vésperas de comemorar 36 anos, Escola Sepé é alvo de arrombamento

Às vésperas de comemorar seus 36 anos como instituição educacional a Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju se depara com suas dependências arrombadas.

O fato foi constatado na manhã desta terça-feira, 17 de março, quando funcionários chegaram para mais um dia de trabalho.

Os larápios adentraram o recinto pelos fundos do prédio, onde tiveram acesso à sala da secretaria escolar e de lá furtaram quatro notebooks, sendo três da marca Lenovo e um da marca Acer, além de deixarem escancaradas as portas dos armários, mostrando que vasculharam em busca de objetos de valor.

A escola completará 36 anos nesta quinta-feira, 19 de março, dia em que as aulas estarão sendo suspensas como medida de contingência decretada pelo governo estadual nesta semana, como ação preventiva à COVID-19.

É lastimável que em meio a toda a situação atual que exige organização e compreensão de toda a comunidade escolar, ainda tenham que lidar com esse furto.

A polícia esteve no local para levantamento e aguardam a perícia, prosseguindo com a investigação do caso.

