Veículo é furtado no centro de Tenente Portela

Uma Saveiro de cor branca, duplada, com pIacas IWR-2400 de Tenente Portela, foi furtada na manhã desta segunda-feira, 16 de março, no centro de Tenente Portela.

O veículo estava estacionado na Praça do Centro Cultural, em frente a agência do Sicredi e foi levado por volta das 9h. De acordo com a Brigada Militar o motorista deixou as chaves na ignição, o que facilitou o furto.

Informações dão conta de que o veículo foi visto na direção de Miraguaí pela ERS-330. Qualquer informação entrar em contato com o fone 190 da Brigada Militar. Whatsapp da BM (55)98428-6084 de Tenente Portela.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...