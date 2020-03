Vacinação contra a Influenza começa no dia 23 e prioriza idosos

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza neste ano começa no dia 23 de março e vai até o dia 22 de maio. A imunização será feita em três etapas destinadas a grupos prioritários considerados mais vulneráveis aos vírus que causam a gripe (Influenza A-H1N1, Influenza A-H3N2 e Influenza B).

No Rio Grande do Sul a estimativa é de que o público-alvo seja de aproximadamente 4,4 milhões de gaúchos. A meta do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é vacinar 90% dos grupos prioritários. No Brasil, o total da população-alvo é de 67,6 milhões de pessoas.

Idosos e trabalhadores em saúde são os primeiros grupos a serem vacinados, a partir do dia 23/3. A população de idosos do Estado soma 1,4 milhão de pessoas, sendo o grupo mais numeroso do calendário de vacinação de 2020.

O segundo grupo, a partir de 16 de abril, é formado por professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Já na terceira fase, que começa no dia 9 de maio, mesma data do Dia D de mobilização, estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Esta é a 22ª edição da campanha de vacinação, que neste ano foi antecipada devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-9), apesar dessa vacina não prevenir contra o novo vírus. Com isso, pretende-se proteger a população contra a influenza além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. Destaca-se que os sintomas da gripe são semelhantes aos do coronavírus e essa antecipação visa reduzir a carga da circulação de influenza na população.

