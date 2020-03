Portelense é campeão de torneio de pesca realizado no Alba Pesca e Lazer

No domingo, 15 de março, aconteceu a 3ª edição do Torneio Fofo Pesca em Tenente Portela. O evento foi realizado na ALBA Pesca e Lazer, de propriedade de Oldair Meinerz, e contou com a participação de mais de 60 competidores, do Rio grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Veja mais abaixo o vídeo realizado ao vivo durante o torneio

Clique aqui para ver as fotos realizadas pelo site Portela Online

O campeão do torneio foi Elissandro Heit , o Seco, [foto], que pescou 27,19 kg ao todo. O peixe mais pesado fisgado pelo Seco é o da foto com 5,980 kg. Foram distribuídos troféus e medalhas do 1º ao 10º lugar e a premiação totalizando R$ 4 mil.

A pesca esportiva é uma novidade no município de Tenente Portela, e vem atraindo cada vez mais pessoas a praticar este esporte.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.



Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...