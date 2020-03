Polícia Civil recupera veículo furtado nesta manhã em Tenente Portela

A Polícia Civil recuperou durante a tarde desta segunda-feira, 16 de março, uma Saveiro, placas de Tenente Portela, furtada logo pela manhã em frente a agência do Sicredi, no centro de Tenente Portela.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo foi encontrado estacionado no pátio de um posto de combustível localizado na principal avenida da cidade de Miraguaí. Ainda segundo a polícia, o autor do furto foi identificado e será interrogado durante o decorrer do inquérito policial.

De acordo com a Brigada Militar, o proprietário do veículo deixou as chaves na ignição do veículo, o que facilitou o furto.

O carro será restituído ao seu proprietário.

