Ministério da saúde confirma 200 casos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde publicou uma terceira atualização de dados e confirma 200 casos de novo coronavírus (covid-19) no Brasil. No balanço anterior a pasta indicava um total de 176 confirmados. As autoridades ainda monitoram 1.913 pacientes em todo o país, outros 1.486 casos já foram descartados.

O estado de São Paulo tem 136 pacientes com coronavírus e concentra o maior número de casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de registros, com 24 pacientes. Os dois estados são os únicos da federação a registrar transmissão comunitária, quando não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.

No Rio Grande do Sul há sete casos confirmados da doença.

Fonte: Rádio Guaiba

