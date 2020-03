Internauta registra foto instantes após carreta desprender de Cavalo-Motor

Uma internauta enviou para o site Portela Online foto que ela registrou instantes após uma carreta desprender-se do cavalo-motor. O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira, 16 de março, na Rua Tupis esquina com a Rua Santo Dumont, bem ao lado do Ginásio Martin Luther.

Segundo a internauta que passava pelo local “o barulho foi bem forte”.

A reportagem do site Portela Online esteve no local às 12h e a carreta permanecia sem nenhum tipo de sinalização. Clique aqui para ler mais.

