Entrelinhas – A Bomba COVID-19

Num piscar de olhos o mundo é colocado diante de uma situação caótica e crescente numa dimensão ímpar . Um vírus com “super poderes” vem sendo capaz de derrubar a economia, restringir acesso a territórios, aprisionar pessoas em seus lares, interromper aulas, impedir eventos e vem muito mais por aí.

O coronavírus ou a sua consequência, a COVID-19, embora não com sintomas tão alarmantes, dispara um alarme mundial em prol de sua contenção, deixando cada cidadão em dúvida do que fazer, como fazer e quando fazer.

Por mais esclarecimentos e orientações que estejam sendo repassadas de inúmeras formas pelas redes midiáticas e instituições as dúvidas persistem: é verdade? é mentira? até onde é verdade? até onde é mentira? E as fake news se encarregam de “bagunçar” ainda mais as percepções do quanto é fato o que acontece.

Governantes que se mostraram displicentes de forma pública com as notícias, logo em seguida, como um “castigo” tiveram que se submeter a exames como suspeitos de portarem o dito vírus. A COVID-19 não escolhe classe social, nem clima, nem território. Ela se alastra pelos continentes, países, estados e cidades e com sua invisibilidade vai tomando os espaços e seus hospedeiros. E estes por sua vez se encarregam de dar carona ao corona, seja em gotículas de saliva ou objetos tocados, expandindo os efeitos da catástrofe, acrescendo os índices de contaminados.

É pandemia, ou seja, epidemia global. E como uma verdadeira bomba mexe com as vidas de todos, direta ou indiretamente, pois estamos sendo afetados cada dia de forma mais intensa pelas medidas que estão sendo tomadas. Resta saber quais serão as sequelas mundiais decorrentes de tal surto. Quem viver, verá.

Por Professora Marlene Staub – Portela Online

