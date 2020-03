Carreta desprende de cavalo-mecânico e exige atenção de motoristas em Tenente Portela

Uma carreta, placas de Três Passos, carregada de soja se desprendeu do cavalo-mecânico que a rebocava no final da manhã desta segunda-feira, 16 de março, na Rua Tupis esquina com a Rua Santos Dumont no centro de Tenente Portela, exigindo mais atenção dos motoristas que trafegarem pelo local.

De acordo com relatos de testemunhas à reportagem do site Portela Online, o fato ocorreu por volta das 11h e o som gerado pelo impacto da carreta no pavimento foi muito forte e assustou quem passava pelo local.

O asfalto, recentemente construído naquele trecho, ficou danificado.

A reportagem do site não encontrou no local os responsáveis pela carreta e carga.

Notícia Relacionada



Internauta registra foto instantes após carreta desprender de Cavalo-Motor

