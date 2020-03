Aulas deverão ser suspensas em Tenente Portela devido a pandemia

Na manhã desta segunda-feira, 16 de março, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou novas medidas para conter a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul.

Entre as ações tomadas está a suspensão das aulas na rede estadual a partir da quinta-feira, 19 de março, pelo período de duas semanas, prorrogáveis em caso de necessidade. A recomendação é para que a rede privada e os municípios tomem a mesma estratégia de forma a evitar aglomerações.

O site Portela Online entrou em contato com a Secretária de Educação do município de Tenente Portela, Silvane Piffer de Borba, a qual disse que uma reunião na tarde desta segunda-feira irá definir os rumos do município, mas revelou que existe a possibilidade de antecipar a suspensão das aulas em toda a rede municipal em razão da preocupação com a situação. Disse também que medidas internas na pasta já foram tomadas.

Outras medidas adotadas no RS envolvem a suspensão de eventos do governo do Estado com mais de cem pessoas e a recomendação para que outros eventos com esse porte sejam adiados ou cancelados em todo o Estado.

Foi determinado o teletrabralho para servidores públicos estaduais com mais de 60 anos, grávidas ou com doenças crônicas, com algumas exceções, como funcionários de saúde e segurança pública, e o chamamentos de servidores dessas áreas que estejam em férias ou licença conforme necessário.

Também foi adiado em 120 dias o recadastramento de servidores aposentados e pensionistas. Os servidores aposentados, pela maior idade, estão no grupo de risco e devem evitar exposições desnecessárias.

O governo do estado também ressalta que, neste período de duas semanas, os alunos receberão tarefas para serem feitas em casa e que, por enquanto, não está prevista a antecipação das férias.

