Novo horário de atendimento do Setor de Segurança Contra Incêndio

O Corpo de Bombeiros de Três Passos informa que o atendimento do Setor de Segurança Contra Incêndio para o recebimento de Planos de Prevenção Contra Incêndio será realizado em novo horário, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. Esta alteração fez-se necessária para concentrar o recebimento das demandas e, à tarde, realizar análises e vistorias.

Nas quartas-feiras, neste mesmo horário, permanece o Projeto Bombeiro Orienta, o qual tem por objetivo estimular a regularização da segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio que se enquadrem com Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB) e Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PSPCI) risco baixo, para que cadastrem o seu CLCB/PSPCI, os quais não exigem a presença de responsável técnico (Engenheiro ou Arquiteto), de acordo com a legislação.

Para tal atendimento, os proprietários ou responsáveis interessados deverão agendar tal orientação através do telefone 3522-3067 para então dirigir-se ao Corpo de Bombeiros de Três Passos no horário marcado, trazendo consigo informações como: endereço completo do estabelecimento, atividade a ser desenvolvida no local, número do CNPJ, área total construída, número de pavimentos, endereço, telefone, e-mail e CPF do proprietário do imóvel.

