Motorista de Caminhão de Crissiumal morre em acidente na BR-386

O motorista de 43 anos de um caminhão com placas de Crissiumal morreu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na BR-386, em Tio Hugo. O veículo estava carregado de fumo e conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ele tombou na pista e colidiu contra um barranco as margens da pista na tarde desta quinta-feira, 12 de março, no KM 217 da rodovia.

O caminhão estava no sentido interior para capital do estado.

Natural de Crissiumal, Marcelo de Godoy Ferraz, chegou a ser socorrido e levado pela ambulância da concessionária da rodovia para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

