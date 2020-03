Ladrões pilotando motocicleta furtam bolsa de idosa em Tenente Portela

Uma idosa que caminhava pela rua Tapes nas proximidades de uma loja de Materiais de Construção no centro de Tenente Portela teve a bolsa arrancada de suas mãos por um dos homens que tripulavam uma motocicleta Bros de Cor Vermelha, segundo informou a Polícia Civil ao site Portela Online.

O crime conhecido com furto mão grande ocorreu por volta das 14h desta sexta-feira, 13 de março,e foi percebido por testemunhas.

A bolsa continha R$ 500,00 em dinheiro, documentos e objetos pessoas da idosa de 76 anos.

A Polícia Civil investiga o caso.

