Em 2020 sete motocicletas já foram furtadas em Tenente Portela

Já são 7 motocicletas furtadas em 2020 no município de Tenente Portela, segundo informou com ao site Portela Online a Delegacia de Polícia do município na tarde desta sexta-feira, 13 de março. Destas seis já foram recuperadas pela Brigada Militar e Polícia Civil.

A Polícia alerta para que o proprietários não deixem as chaves no veículo e também tranquem o guidão dos veículos para tentar dificultar a ação.

Os seis veículos foram recuperados nos seguintes bairros: 1 no bairro Isabel, 1 no bairro São Francisco, 2 no bairro Operário, 1 no centro e 1 no bairro Caxambú.

Ainda na tarde desta sexta-feira a Brigada Militar aprendeu em Miraguaí uma motocicleta adulterada [foto de capa desta reportagem]. O veículo utiliza a placa de um carro. A moto foi recolhido apresentada na Delegacia de Polícia e recolhida para o Depósito do Detran.

