Agricultura – Campanha antecipada de vacinação contra febre aftosa começa na segunda-feira, 16

A primeira etapa da campanha de vacinação da febre aftosa, prevista para maio, começa na segunda-feira (16/3) e prosseguirá até 14 de abril. A antecipação foi solicitada pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, e autorizada em parecer do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A dose da vacina segue a mesma das etapas anteriores, de 2 ml – a vacina passou a ser bivalente, permanecendo a proteção contra os vírus tipo A e O (removido tipo C).

“Estamos motivando nossos pecuaristas para que não deixem a vacinação do rebanho para a última hora. A mobilização é para que a imunização seja feita em sua maior parte até o final de março, permitindo às empresas terem gestão adequada de seus estoques e evitando falta da vacina pela procura de última hora”, destaca Covatti Filho.

Em todo o Rio Grande do Sul a expectativa é que 12,6 milhões de animais sejam imunizados, entre bovinos e bubalinos de todas as idades.

Os produtores devem comprar as doses necessárias para a vacinação do seu rebanho em casas agropecuárias credenciadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Após, deverão comprovar a vacinação através da apresentação da nota fiscal até 22 de abril.

A partir de segunda (16/3), a movimentação de bovídeos só poderá ser realizada mediante vacinação prévia da propriedade, obedecidos os prazos de carência.

A antecipação faz parte da estratégia do Estado para ser declarado pelo Mapa como livre de aftosa sem vacinação, a fim de obter, num segundo momento, o reconhecimento internacional dessa condição pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Até o momento, no Brasil, apenas os Estados de Santa Catarina e Paraná conquistaram o status sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação.

A campanha de 2019

A primeira etapa da vacinação do rebanho contra a aftosa ocorreu em maio de 2019 e envolveu 288.875 propriedades rurais com 12,6 milhões de bovinos e búfalos. Foram imunizados 12,5 milhões de animais, correspondendo a 99% do rebanho, em 279.879 estabelecimentos, que representam 96,89% das propriedades no Estado. A segunda etapa, em novembro, envolveu apenas bovinos e bubalinos na faixa etária de zero a 24 meses.

Texto: Ascom Seapdr

