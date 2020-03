Já são quatro o número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul

A Secretaria Estadual da Saúde contabiliza quatro casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Os dois novos casos são de Caxias do Sul e de Porto Alegre.

De acordo com a Secretaria de Saúde do RS, os dois casos não estão relacionados entre si ou com os outros dois já confirmados no Estado. Ainda segundo o órgão, ambos estão com um quadro de saúde leve e em isolamento domiciliar.

