Após fim do prazo em 22 cidades gaúchas, mais de 200 mil eleitores não fizeram o recadastramento biométrico

Após o fim do prazo para o recadastramento biométrico em 22 municípios gaúchos, 210.041‬ eleitores não realizaram o procedimento. O levantamento foi feito pela Rádio Guaíba com dados disponibilizados no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em números totais, Santa Cruz do Sul foi a cidade com mais eleitores ausentes: 18.860. Dos 103.623 convocados, 84.763 compareceram a um cartório eleitoral. O número representa 81,80% de eleitores aptos.

Em Esteio, apenas 77.15% dos eleitores realizaram recadastramento biométrico. Ou seja, 15.522, dos 67.931 não poderão votar nas próximas eleições.

Em porcentagem, Santiago lidera a listagem dos recadastrados: 88.50% dos chamados realizaram o procedimento. Portanto, dos 40.436 eleitores, 35.786 estão em dia com a Justiça Eleitoral.

A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor durante a votação. Desde 2009, o recadastramento biométrico chegou ao Rio Grande do Sul. Neste período, o processo já foi concluído em 454 cidades.

Outros 21 municípios, inclusive Porto Alegre, só terão seus eleitores convocados obrigatoriamente a partir de 2021. Contudo, já é possível fazer a biometria nessas cidades.

Quem não se apresentar à Justiça Eleitoral durante o período determinado não poderá votar nas eleições municipais de 2020, além de ter o título de eleitor cancelado.

Confira o número de eleitores que não realizou o procedimento em cada município:

CAMAQUÃ: 11.188

CANELA: 6.132

CANGUÇU: 8.466

CAPÃO DA CANOA: 7.380

CARAZINHO: 8.770

CRUZ ALTA: 8.953

DOM PEDRITO: 5.691

ERECHIM: 10.308

ESTEIO: 15.522

GUAÍBA: 15.806

IJUÍ: 10.123

ITAQUI: 6.283

LAJEADO: 10.147

ROSÁRIO DO SUL: 7.305

SANTA CRUZ DO SUL: 18.860

SANTA VITÓRIA DO PALMAR: 4.469

SANTIAGO: 4.650

SÃO BORJA: 9.209

SANTO ÂNGELO: 12.105

SÃO GABRIEL: 9.739

SAPIRANGA: 11.867

TORRES: 7.068

Fonte: Rádio Guaíba

