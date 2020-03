Termina nesta quarta-feira, o prazo para recadastramento biométrico em 22 municípios gaúchos

Termina nesta quarta-feira, 11 de março, o prazo para recadastramento biométrico em 22 municípios gaúchos. Ao todo são 464 mil eleitores que precisam realizar o procedimento. Quem perder o prazo vai ter o título cancelado.

Para fazer o recadastramento, basta comparecer a um cartório eleitoral da cidade, levando um documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Municípios com biometria obrigatória:

Erechim

Esteio

Camaquã

Canela

Canguçu

Capão da Canoa

Carazinho

Cruz Alta

Dom Pedrito

Guaíba

Ijuí

Itaqui

Lajeado

Rosário do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Vitória do Palmar

Santiago

Santo Ângelo

São Borja

São Gabriel

Sapiranga

Torres

