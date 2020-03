Quedas do Salto do Yucumã impressionam em tempos de estiagem

Em tempos de estiagem severa neste início de 2020 uma das maiores belezas da região, o Salto do Yucumã, exibe suas quedas com cerca de 2 mil metros de extensão de uma forma exuberante, atraindo grande número de visitantes dos mais diversos lugares.

É, sem dúvida, uma imagem impressionante, vista daqui do lado brasileiro, pois do lado oposto do rio encontra-se o território dos hermanos argentinos.

Entretanto não se pode esquecer a grande preocupação que a estiagem gera no que se refere às espécies que habitam, não somente as águas do rio Uruguai e de seus afluentes , mas tb as matas da Reserva Florestal do Turvo. A vida em geral depende da disponibilidade de água e sem ela tudo fica ameaçado. Essa preocupação provoca a adoção de medidas preventivas dentro do parque, como explica no vídeo o gestor do Parque Estadual do Turvo, Rafael Diel Schenkel, que preocupado com a fauna e flora local suspendeu temporariamente a possibilidade do turista fazer churrasco.

Outro aspecto preocupante é a produtividade agrícola, principalmente por ser a base da economia de toda essa região do estado do Rio Grande do Sul.

Mas enfim, não se pode deixar de mostrar essa beleza ímpar do Salto do Yucumã aos internautas que nos acompanham e, ao mesmo tempo, ressaltar os cuidados e atenção que se deve ter para colaborar com a manutenção do equilíbrio e segurança desse ambiente, dentro do que é possível se fazer.

Mais sobre o Parque Estadual do Turvo

O Parque Estadual do Turvo é aberto de quinta-feira a segunda-feira, das 08:00 às 18:00. Sendo que a entrada no parque encerra-se às 16:00 e a saída da área do Salto deve ser até as 17:00. O valor do ingresso é de R$ 17,75 por pessoa. Tem direito à meia-entrada, idosos com mais de 60 anos, crianças de 02 a 12 anos e estudantes com carteirinha (ambos mediante comprovantes).

É proibida a entrada de bebidas alcoólicas e animais domésticos, assim como a coleta de plantas e pedras do parque. São 15 km de estrada de chão do acesso do parque até o Salto do Yucumã, sendo 30 km/h a velocidade máxima permitida.

Mais informações sobre questões turísticas, tratar pelo whatsapp da Secretaria Municipal de Turismo (55) 99918-3006.

Sobre O Parque Estadual do Turvo

O Parque Estadual do Turvo completa hoje, 11 de março, 73 anos de sua criação.



Criado por meio do Decreto n° 2.312, de 11 de março de 1947, inicialmente como Reserva Florestal Estadual, passou a categoria de Parque Estadual no ano de 1954.

