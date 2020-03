PRF apreende 120 celulares em compartimento oculto em BMW em Três Passos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 120 celulares contrabandeadas no início da tarde desta quarta-feira, 11 de março, os quais estavam escondidos num compartimento oculto no porta-malas e em outros locais dentro de uma BMW 320I, placas do Paraná, que trafegava pelo KM 95 da BR-468, em Três Passos.

Conforme a PRF, a mercadoria foi avaliada em R$ 120 mil. O condutor, após a descoberta dos telefones, admitiu ter viajado ao Paraguai e ter retornado ao Brasil passando pela Argentina.

O condutor paranaense que já respondeu processo pelo crime de descaminho foi preso e a ocorrência encaminhada a Polícia Federal de Santo Ângelo/RS.

