Já são 23 casos suspeitos de dengue em Três Passos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos confirmou nesta semana quem subiu para 23 os casos suspeitos de dengue no município.

A maioria dos casos suspeitos estão concentrados em moradores do Bairro Pindorama, com 16 pessoas com suspeita de terem contraído dengue. Ainda há cinco casos no centro da cidade, um caso no bairro Webers e um caso suspeito no bairro Santa Inês.

Pelo menos quatro desses casos foram confirmados a partir da coleta e do exame em laboratório particular local.

14 amostras já foram coletadas e encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central de Saúde do RS), em Porto Alegre, ainda na semana passada, onde haverá a confirmação oficial se os casos serão positivo para dengue ou descartados.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

